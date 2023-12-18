У ЄС планують позбавити Орбана права голосу, аби схвалити допомогу Україні, - Financial Times

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що деякі чиновники пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу Угорщини.

Однак, це рішення може заблокувати будь-яка інша країна-член ЄС. Проте зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника.

Багато країн висловили занепокоєння щодо використання того, що, по суті, є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

За словами чиновників, пріоритет надається тому, аби переконати Орбана, ясно пояснивши те, що вони назвали "повними витратами" його ізоляції. Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

"Можливо, Угорщина може створити більше проблем, - сказав високопосадовець ЄС, який був присутній на саміті в Брюсселі минулого тижня. - Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але зрештою Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні".