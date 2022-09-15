English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У ЄС продовжили дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року

У ЄС продовжили дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року

15 вересня, 2022 четвер
00:47
Світ санкції проти РФ

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Санкції продовжили  ще на шість місяців, тобто до 15 березня 2023 року. Їх і надалі будуть застосовувати до 1206 фізичних та 108 організацій.

Чинні санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. 

"Європейський Союз непохитний у своєму зобов’язанні допомогти Україні реалізувати своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє", – наголосили у повідомленні.

  • Нагадаємо, у латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через війну в Україні
  • ЄС скасував санкції проти Януковича та Пшонки за розтрату держкоштів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 


 
Новини
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
ЗСУ
13 вересня, 2022 вiвторок
Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися, - The New York Times
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
01:02
ППО збила ракету
У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють, що працювала ППО
00:48
Сейм Польщі
Сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії
00:34
Олексій Резніков
Жодний бункер не захистить воєнних злочинців, - Резніков попередив Путіна
00:23
Ракетний обстріл
Росіяни вдарили по Харкову, — радниця голови облради
00:22
Антоніу Гутерреш
Мирна угода про припинення війни в Україні ще далека – Антоніу Гутерреш
00:12
Папа Римський Франциск
Не звикаймо до війни, — Папа Франциск у Казахстані
2022, середа
14 вересня
23:59
"Манчестер Сіті"
Холанд на останніх хвилинах приніс для "Манчестер Сіті" перемогу в матчі проти "Борусії"
23:58
Коронавірус
Найкращий час, щоб покласти цьому край. Глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу швидко завершиться
23:45
Оновлено
Акція в Єревані
В Єревані масова акція протесту. Люди ламають ворота парламенту, вимагають імпічменту Пашиняна
23:36
Мітч МакКоннелл
Українцям потрібні ATACMS, великі дрони та танки, — лідер Республіканської партії США
23:15
Сумщина, російські обстріли
Росія обстріляла 2 громади Сумської області. Пошкоджені приватні будинки
23:08
Ексклюзив
Ракетний удар по гідротехнічних спорудах. Кривий Ріг
Після обстрілів люди помічають підняття рівня води у річці Інгулець, - мешканка Кривого Рогу Ковальова
23:01
Путін Шольц
Шольц не побачив змін у позиції Путіна, - Bild
22:42
Оновлено
Кривий Ріг
Росія вдарила 8 крилатими ракетами по Кривому Рогу
22:38
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня
22:18
Аналітика
Сергій Згурець
Перша гвардійська танкова армія, яка мала наступати від Москви до Ла-Маншу, накивала п'ятами від Ізюма. Колонка Сергія Згурця
22:18
Дамба у Кривому Розі
"Нікого не затопить". Голова Криворізької РВА прокоментував ситуацію з рівнем води в Інгульці
22:01
Чорнобаївка
ЗСУ звільнили Киселівку. До Херсона залишилася тільки Чорнобаївка, — голова облради
21:57
"Мілан" - "Інтер", Серія А
"Мілан" впевнено переміг загребське "Динамо" у Лізі чемпіонів
21:55
Web Summit
Україну на найбільшій технологічній конференції у світі Web Summit 2022 представлятимуть 24 стартапи
21:52
ЗСУ
Чотири пункти. Подоляк назвав перелік зброї, необхідної Україні для швидкої перемоги над Росією
21:38
Михайло Мудрик у матчі Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
Гол Мудрика приніс "Шахтарю" нічию у матчі з "Селтіком" в ЛЧ
21:34
санкції проти Росії
Росія тихо визнає втрати, завдані економіці західними санкціями та війною в Україні, - Bloomberg
21:15
кордон
Чоловіків можуть випускати за кордон за щомісячний внесок. Законопроєкт вже у Раді. Подробиці
21:13
ТНМК
На індивідуальні аптечки для ЗСУ: гурт ТНМК відіграє благодійні концерти у Польщі, Литві та Латвії
20:56
Жозеп Боррель
Росія веде безнадійну битву, — Боррель
20:54
Ракетний удар по гідротехнічних спорудах. Кривий Ріг
Росія намагалась затопити Кривий Ріг, - Зеленський
20:44
Олена Зеленська на зустрічі з представниками Євросоюзу
Надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину: Зеленська про внесення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО
20:41
Денис Івашин
У Білорусі на 13 років засудили за "держзраду" редактора InformNapalm
20:35
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновлює рейси на деокуповану Харківщину. Розклад
20:29
Євген Пригожин
"Кухар Путіна" Пригожин особисто рекрутує в'язнів на війну з Україною
20:21
Угорщина
Угорщина погодилася продовжувати дії санкцій ЄС проти Росії
20:07
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Чек Росії ми пред'явимо дуже великий: голова Укренерго про заподіяні збитки енергетичній інфраструктурі України
19:57
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН обговорив з Путіним продовження "зернової угоди"
19:45
Едвард Стінгер
Може статися крах російських збройних сил, - ексмаршал ВПС Британії
19:42
Гроші
Група країн-кредиторів відтермінувала боргові виплати України до кінця 2023 року
19:24
Одеса
Глави МЗС Литви та Ірландії відвідали порт в Одесі
19:24
Прохід десантних катерів “Серна” Каспійської флотилії через Ростов-на-Дону
У Ростові-на-Дону, Воронежі та Совєтському відмовилися святкувати дні міста через війну в Україні
19:21
ЗСУ
ЗСУ відбили наступ РФ у напрямку Соледара
19:19
США і РФ
Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV