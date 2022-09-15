У ЄС продовжили дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Санкції продовжили ще на шість місяців, тобто до 15 березня 2023 року. Їх і надалі будуть застосовувати до 1206 фізичних та 108 організацій.

Чинні санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

"Європейський Союз непохитний у своєму зобов’язанні допомогти Україні реалізувати своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє", – наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, у латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти Росії через війну в Україні

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