У ЄС продовжили дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року
Рада ЄС ухвалила рішення про продовження терміну дії обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України
Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.
Санкції продовжили ще на шість місяців, тобто до 15 березня 2023 року. Їх і надалі будуть застосовувати до 1206 фізичних та 108 організацій.
Чинні санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.
"Європейський Союз непохитний у своєму зобов’язанні допомогти Україні реалізувати своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє", – наголосили у повідомленні.
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