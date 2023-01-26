Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Юридична служба Ради блоку повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним, якщо активи не експропрійовані та виконуються певні умови. Вони включають дату припинення, зосередженість на ліквідних активах і ясність того, що основна сума та відсотки будуть повернуті в Росію в якийсь момент.

У ЄС вивчали варіанти використання заморожених російських активів після вторгнення в Україну. Агентство зазначає, що ця пропозиція є суперечливою, а обговорення тривають.

Офіційні особи ЄС і деякі країни-члени були стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона хоче змусити Росію заплатити за руйнування від її вторгнення "замороженими коштами олігархів і активами свого центрального банку".

Представники G7 та ЄС заявили, що, здається, немає чітких правових підстав для простого арешту російських банківських активів і перенаправлення їх в Україну.

Натомість першим кроком, ЄС розглядає можливість об’єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування реконструкції України. За оцінками Світового банку, відбудова України може коштувати щонайменше 350 млрд дол.

Джерела розповіли, що в той час, як деякі юристи ЄС бачать шлях вперед, виконавчий орган ЄС більш обережно ставиться до юридичної доцільності використання заморожених активів, а також до загальної складності зусиль.

Також офіційні особи вважають, що будь-який план слід реалізовувати у співпраці з G7.

Виконавчий орган ЄС попередив, що буде важко прийняти рішення, поки не буде більше ясності щодо обсягу активів, які можуть бути використані, і першим кроком буде їх визначення.

Деякі оцінки свідчать про те, що активи російського центрального банку, заморожені за кордоном, становлять 300 млрд дол. В ЄС підрахували, що приблизно 33,8 млрд євро з них знаходяться на депозитах у ЄС, хоча ця цифра ще оцінюється.

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