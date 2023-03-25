Про це польський прем’єр-міністр повідомив в інтерв’ю RMF FM.

За словами посадовця, тема санкцій проти Росії за війну в Україні має повернутися на порядок денний протягом двох місяців. Хоча у Євросоюзі і спостерігається деяка втома від санкційної політики.

"Насправді, сьогодні набагато менше апетиту, набагато менше апетиту до подальших санкцій," - заявив Моравецький.

Прем’єр зазначив, що Польща працює над тим, аби підтримувати в союзників бажання допомагати Україні в боротьбі проти агресора.

"Матеріальна втома вже очевидна. Тому для Польщі важливо переконати наших партнерів, що те, що відбувається в Україні, є абсолютно неприйнятним, що ми живемо в ключовий історичний момент як Європа і повинні реагувати відповідно. Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів у наступних пакетах допомоги" - сказав він.

Моравецький також відзначив, що його країна активно працює над ліквідацією лазівок, завдяки яким Росії вдається обходити деякі обмеження.

"Я також стурбований тим, що обмеження, які вже існують, дуже часто обходять. На додаток до 11-го пакету санкцій, ми також повинні говорити про посилення наявних пакетів. Коли я розмовляю з дипломатами в Брюсселі, обхід санкцій - це така собі замінна тема для наступних пакетів," - сказав Моравецький.