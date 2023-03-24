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Три чверті європейців підтримують санкції проти РФ, 65% за поставки зброї Україні

24 березня, 2023 п'ятниця
12:06
Світ про Україну На фото українські біженці

Більшість європейців продовжує підтримувати санкції проти РФ, а також виступає за продовження збройної підтримки України

Такими є дані організованого Єврокомісією опитування "Євробарометр", яке проводилося між 12 січня і 6 лютого в країнах ЄС і 12 країнах за межами Євросоюзу, повідомляє Rheinische Post.

Зазначається, що економічні санкції, як і раніше, мають значну підтримку серед населення Європи. 74% європейців підтримують їх.

Також схожа картина вимальовується і щодо поставок зброї та іншої військової допомоги Україні. Ці заходи мають підтримку 65% європейців. Зазначається, що в Західній Німеччині поставки зброї підтримують 69%, в той час, як у Східній Німеччині 55% - проти цього.

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Останній випуск регулярно публікованого "Євробарометра" також приділив увагу задоволеності населення реакцією ЄС та країн-членів на кризу, спричинену війною. Переважна більшість (51%) німців заявили, що вони задоволені реакцією ЄС на російську агресію. Однак на цей показник сильно впливає незадоволення у Східній Німеччині: там лише менше третини людей задоволені діями федерального уряду та ЄС після початку війни.

Водночас надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни, у Німеччині схвалюють 92%.

Йорг Воян, голова представництва Єврокомісії в Німеччині, вважає, що курс ЄС щодо російської агресії в Україні в основному підтвердився.

"Загалом більшість європейців підтримують чіткий курс, який проводять Європейська комісія та держави-члени: гроші та гуманітарна допомога для тих, хто постраждав від нападу Росії, прийом біженців - ми бачимо багато рейтингів схвалення", - каже він.

  • Нагадаємо, 20 березня, стало відомо, що більшість країн ЄС затвердили план постачання боєприпасів в Україну. Проте офіційного оголошення поки немає.
  • Кількох країн немає у попередньому списку учасників проєкту, проте дише Угорщина офіційно заявила, що відмовилася брати участь у придбання 1 млн боєприпасів для України.
  • Згодом стало відомо, що Польща і ще декілька країн не підписалися під планом ЄС із постачання боєприпасів в Україну через те, що не встигли завершити "внутрішні процедури".
Суспільство
Світ
ЄС
санкції проти Росії
війна з Росією
допомога Україні
санкції ЄС проти Росії
біженці з України
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