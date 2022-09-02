У Європі виявили нову смерть від мавпячої віспи
У Бельгії зафіксували перший випадок смерті від віспи мавп
Про це повідомляє видання France 24, яке оприлюднило щотижневу доповідь бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.
"На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому в нього були супутні захворювання", - йдеться у звіті.
За даними інституту, у Бельгії наприкінці серпня налічувалося 706 зареєстрованих випадків віспи мавп. А госпіталізували 32 пацієнтів, у яких була складна форма перебігу хвороби.
- 24 липня ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, бо мавпяча віспа лютує.
- У травні інфікований привіз мавпячу віспу з Європи до Латинської Америки.
- У п’ятницю, 29 липня, міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило першу смерть від мавпячої віспи – це перший відомий випадок у Європі.
- Згодом, міністерство охорони здоров’я Молдови зареєструвало перший в країні випадок зараження.
- А Італія розпочала кампанію вакцинації проти мавпячої віспи, оскільки кількість випадків захворювання значно зросла.
- Пізніше на Кубі теж зареєстрували перший в країні випадок зараження.
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