У Євросоюзі працюють над створенням власного закону про "іноагентів", - Politico
Європейський Союз працює над законом, який у рамках боротьби з іноземним впливом у блоці зобов'яже неурядові групи, консультантів і наукові установи розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС
Про це інформує Politico з посиланням на три джерела.
Наразі закон перебуває на ранній стадії і повторює аналогічні закони в США та Австралії. Зокрема в Сполучених Штатах закон про реєстрацію іноземних агентів зобов'язує лобістів, які працюють від імені урядів інших країн, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року. Своєю чергою закон Євросоюзу, як передбачається, не буде обмежувати конкретних осіб, проте змусить комерційні та некомерційні організації в блоці розкрити фінансування поза ЄС.
Одне з джерел видання повідомило, що наразі триває обговорення проєкту закону. За його словами, проєкт має бути завершений наприкінці травня 2023 року. Він має стати відповіддю на низку операцій зовнішнього впливу, з якими упродовж останніх років стикається Євросоюз. Мовиться про вплив російських хакерських компаній, які впливали на результати виборів, а також про корупційний скандал "Катаргейт" у Європарламенті тощо.
Так президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже оголосила про пакет "захисту демократії" під час своєї промови про стан ЄС у вересні 2022 року. Після цього під керівництвом президентки Комісії з питань юстиції Вєри Йоурової розпочалася робота над законопроєктом про іноземний вплив. Проте критики кажуть, що в ЄС обрали незручний час для нового законопроєкту, оскільки нещодавно в Грузії спалахнули протести проти аналогічного проєкту закону.
Наразі Єврокомісія вже розіслала від свого імені опитувальники деяким неурядовим організаціям. Їх включать в оцінку впливу, яка має бути завершена у квітні у межах розробки закону. В опитувальнику респондентів просять детально вказати джерела фінансування поза Євросоюзом.
Деякі з опитуваних висловили занепокоєння тим, що законом, у разі його затвердження, можуть скористатися як зброєю для придушення демократичних сил такі автократи Євросоюзу, як-от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Для зменшення занепокоєння Йоурова проведе низку зустрічей з представниками громадянського суспільства ЄС цього тижня.
- 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- 9 березня у Грузії почався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів". Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.
- Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії зранку 9 березня повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів". А вже 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні.
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