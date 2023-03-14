У Євросоюзі працюють над створенням власного закону про "іноагентів", - Politico

Про це інформує Politico з посиланням на три джерела.

Наразі закон перебуває на ранній стадії і повторює аналогічні закони в США та Австралії. Зокрема в Сполучених Штатах закон про реєстрацію іноземних агентів зобов'язує лобістів, які працюють від імені урядів інших країн, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року. Своєю чергою закон Євросоюзу, як передбачається, не буде обмежувати конкретних осіб, проте змусить комерційні та некомерційні організації в блоці розкрити фінансування поза ЄС.

Одне з джерел видання повідомило, що наразі триває обговорення проєкту закону. За його словами, проєкт має бути завершений наприкінці травня 2023 року. Він має стати відповіддю на низку операцій зовнішнього впливу, з якими упродовж останніх років стикається Євросоюз. Мовиться про вплив російських хакерських компаній, які впливали на результати виборів, а також про корупційний скандал "Катаргейт" у Європарламенті тощо.

Так президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже оголосила про пакет "захисту демократії" під час своєї промови про стан ЄС у вересні 2022 року. Після цього під керівництвом президентки Комісії з питань юстиції Вєри Йоурової розпочалася робота над законопроєктом про іноземний вплив. Проте критики кажуть, що в ЄС обрали незручний час для нового законопроєкту, оскільки нещодавно в Грузії спалахнули протести проти аналогічного проєкту закону.

Наразі Єврокомісія вже розіслала від свого імені опитувальники деяким неурядовим організаціям. Їх включать в оцінку впливу, яка має бути завершена у квітні у межах розробки закону. В опитувальнику респондентів просять детально вказати джерела фінансування поза Євросоюзом.

Деякі з опитуваних висловили занепокоєння тим, що законом, у разі його затвердження, можуть скористатися як зброєю для придушення демократичних сил такі автократи Євросоюзу, як-от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Для зменшення занепокоєння Йоурова проведе низку зустрічей з представниками громадянського суспільства ЄС цього тижня.