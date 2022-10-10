У Євросоюзі запрацював сервіс з пошуку роботи для українських біженців

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС з питань зайнятості Ніколас Шмідт повідомив, що до пілотного проєкту долучилися п'ять країн ЄС, включаючи Польщу, в якій проживає найбільше українських біженців, і закликав приєднатися решту країн.

"Для роботодавців в ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в багатьох секторах і в багатьох різних наборах навичок, це може бути важливим ресурсом, на який ви можете спиратися", – сказав він.

Пілотний інструмент пошуку роботи, керований Європейського агенства праці, доступний англійською, українською та російською мовами та пов'язаний з мережею служб зайнятості ЄС з понад 3 мільйонами вакансій.

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою "Кадровий резерв ЄС" дозволить особам, які переміщені в результаті вторгнення Росії, завантажувати свої резюме, які будуть доступні більш ніж 4 тисячам роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.

До слова, 4 млн осіб перебувають під "парасолькою" Директиви, що дає можливість отримати підтримку у пошуку житла, в сфері охорони здоров'я та можливість вийти на ринок праці

6 жовтня суд Нідерландів зобов'язав уряд привести умови в центрах екстреного надання притулку до стандартів ЄС і заявив, що вразливі біженці більше не повинні там розміщуватися

6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.