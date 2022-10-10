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У Євросоюзі запрацював сервіс з пошуку роботи для українських біженців

10 жовтня, 2022 понедiлок
20:46
Суспільство Україна ЄС

Європейська комісія сьогодні представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС з питань зайнятості Ніколас Шмідт повідомив, що до пілотного проєкту долучилися п'ять країн ЄС, включаючи Польщу, в якій проживає найбільше українських біженців, і закликав приєднатися решту країн.

"Для роботодавців в ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в багатьох секторах і в багатьох різних наборах навичок, це може бути важливим ресурсом, на який ви можете спиратися", сказав він.

Пілотний інструмент пошуку роботи, керований Європейського агенства праці, доступний англійською, українською та російською мовами та пов'язаний з мережею служб зайнятості ЄС з понад 3 мільйонами вакансій.

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою "Кадровий резерв ЄС" дозволить особам, які переміщені в результаті вторгнення Росії, завантажувати свої резюме, які будуть доступні більш ніж 4 тисячам роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості.

  • До слова, 4 млн осіб перебувають під "парасолькою" Директиви, що дає можливість отримати підтримку у пошуку житла, в сфері охорони здоров'я та можливість вийти на ринок праці
  • 6 жовтня суд Нідерландів зобов'язав уряд привести умови в центрах екстреного надання притулку до стандартів ЄС і заявив, що вразливі біженці більше не повинні там розміщуватися
  • 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

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ЄС
війна з Росією
біженці з України
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