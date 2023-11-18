У фінальній заяві саміту АТЕС у США немає згадки про війну в Україні та бойові дії у Газі, - ЗМІ

Про це пише агентство EFE.

Зазначається, що узгоджений усіма учасниками текст спільної заяви відрізнявся від декларації тогорічного саміту в Бангкоку, де більшість членів засудили російську агресію, вимагаючи виведення військ РФ з України та вказуючи на наслідки вторгнення для світової економіки.

Цього разу, в останній день саміту, 17 листопада Сполучені Штати опублікували окрему заяву щодо України та Гази, пояснивши, що "деякі лідери" виступили проти внесення цих формулювань до тексту спільної декларації.

"Оприлюднений американським головою АТЕС текст дуже схожий на бангкокський і використовує ті самі вирази, щоб стверджувати, що "більшість" учасників цього форуму засуджують агресію проти України", - пише агентство.

Наголошується, що війна РФ проти України "спричиняє величезні людські страждання і посилює наявні вразливості в глобальній економіці" - фраза, скопійована з торішньої декларації, яка тоді була опублікована як консенсус АТЕС попри опір, який чинила Росія.

Що стосується Близького Сходу, в заяві йдеться, що члени АТЕС обмінялися думками щодо поточної кризи в Газі, а лідери, включаючи президента США Джо Байдена, поділилися своїми відповідними позиціями.

"Той факт, що консенсусу не було досягнуто, є невдачею для уряду Байдена, який у своїй заяві визнав, що деякі країни не хотіли включати ці посилання на Україну та Газу на тій підставі, що вони не вірять, що АТЕС є форумом для обговорення геополітичних питань", - підкреслює ЗМІ.

Замість того, щоб згадати Україну і Газу, лідери країн-учасників використали свою декларацію для заяв про просування стійкої та інклюзивної політики, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату і водночас сприяння "прозорому, інклюзивному" бізнес-середовищу для економік регіону.

Крім того, члени АТЕС зобов'язалися сприяти боротьбі з гендерною нерівністю і спільно боротися з транскордонною корупцією та незаконним переміщенням капіталу. Вони також підтримали реформу Світової організації торгівлі (СОТ).