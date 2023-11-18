Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Очільники урядів Канади та Японії обговорили подальшу підтримку України

Очільники урядів Канади та Японії обговорили подальшу підтримку України

18 листопада, 2023 субота
02:34
Війна з Росією Джастін Трюдо і Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його колега з Японії Кісіда Фуміо обговорили підтримку та подальшу допомогу Україні. Зустріч відбулася на форумі АТЕС

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо 17 листопада на полях Саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Країни знову підтвердили свою підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та домовилися про подальші кроки щодо надання допомоги.

Під час зустрічі прем'єр-міністри Канади та Японії обговорили можливості співробітництва в галузі оборони та висловили готовність працювати разом для розв'язання глобальних проблем, таких як конфлікти в Ізраїлі, програми створення ядерної зброї у Північній Кореї та ракетна загроза з її боку.

Президент Трюдо високо оцінив роль Японії у лідерстві та узгодженій діяльності, здійсненій під час її головування у G7, спрямованої на підтримку міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. Прем'єр-міністри висловили підтримку продовження спільної роботи з просування своїх пріоритетів.

  • 8 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, під час якої з-поміж іншого обговорювали Формулу миру, відновлення України та безпекові гарантії. Днем раніше міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України країнами G7.
  • 10 листопада уряд Трюдо подав запит до парламенту на виділення близько $385 млн для військової підтримки України.
  • 15 листопада Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Трюдо. Обговорили підсилення ППО, повернення дітей та музей Голодомору.

Японія
Канада
допомога Україні
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
16 листопада, 2023 четвер
Хоча перемовини між Сі та Байденом не принесли результатів, такий діалог створює сподівання. Колонка Віталія Портникова
збитий "Шахед"
17 листопада, 2023 п'ятниця
Сили ППО знищили 9 із 10 ворожих БПЛА
Байден і Сі Цзіньпін
16 листопада, 2023 четвер
Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 листопада
02:24
Оновлено
повітряна тривога
РФ запустила кілька груп "шахедів": на Київщині та Одещині працювала ППО
02:00
обмін полоненими
РФ припинила обмін полоненими з метою розхитати суспільство в Україні, - координаційний штаб
01:27
санкції проти рф
США ввели нові санкції проти компаній із Росії через постачання електроніки
01:00
Херсонська область
На Херсонщині посилять мобілізацію та обмежать продаж алкоголю
00:27
Понад $133 тис. за добу: "Подарунок Путіну" збирає гроші на гелікоптер Black Hawk для України
2023, п'ятниця
17 листопада
23:58
Інфографіка
Збірна України, відбір Євро-2024, Михайло Мудрик
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру
23:49
Збірна Італії, Ліга націй
Євро-2024: Італія перемогла Північну Македонію та випередила Україну в турнірній таблиці
23:45
Ексклюзив
Путін
Ексголова Служби зовнішньої розвідки України Маломуж пояснив, для чого російські спецслужби запускають інформацію про смерть Путіна
23:44
Оновлено
Філ Фоден, збірна Англії
Євро-2024: результати усіх матчів 17 листопада
23:37
зерно, експорт
Судно, яке перевозило зерно з України, натрапило на міну й зазнало ушкоджень, – Reuters
23:12
МАГАТЕ
МАГАТЕ проводить перевірку на ЗАЕС після часткового блекауту на окупованій станції
23:00
Троє українських дівчат отримали премію миру за розробку застосунків для допомоги біженцям
22:34
Володимир Зеленський
"Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ": добірка російських фейків і маніпуляцій за 17 листопада
22:31
Метеорний потік Леоніди можна буде побачити на небі цими вихідними
22:30
Ексклюзив
На фото: мітинг за право на демобілізацію
"Родини військових почуваються у вакуумі, а інші вболівають за ухилянтів": журналістки про проблеми воєнного часу
22:16
фейк
Нацуніверситет оборони заявив, що від його імені поширюють фейк про "відчуження елітного авто"
22:13
Молодіжна збірна України, Україна U21
Україна розтрощила Люксембург у відборі молодіжного Євро-2025
22:00
Ілон Маск
Білий дім розкритикував відповідь Ілона Маска на антисемітський пост на платформі Х
22:00
Естонія
Естонія встановила "зуби дракона" в пункті пропуску на кордоні з Росією
21:54
Ексклюзив
Микола Маломуж
Це нереально: генерал Маломуж про ймовірність "Майдану-3" в Україні
21:31
У центрі Москви пограбували двох чоловіків біля банку: викрали близько 300 млн рублів
21:20
суддя_суддівська мантія
П'ять країн подали запит до Міжнародного суду щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів у Палестині
21:04
Аналітика
Сергій Згурець
Головне завдання на лівобережжі Херсонщини сьогодні - тримати противника в напрузі на достатньо широкій лінії фронту. Воєнні підсумки тижня
21:02
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Тарасовського
20:40
на фото: представники нібито благодійного фонду
Поліція проводить обшуки у благодійному фонді, який нібито збирав кошти на потреби військових
20:34
Збірна України
Україна - Італія: хто прокоментує вирішальний матч збірної у відборі на Євро-2024
20:00
OPINION
Ніка Нікалео
Повів коня кувати, коли кузня згоріла. Кілька міркувань на тлі мовних сварок
19:59
Міністерство оборони України
Міноборони повернуло у власність два об'єкти у Вінниці та Одесі: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 ст.
19:52
Ексклюзив
безпілотник Leleka LR
Безпілотник Leleka LR має 100% позитивних відгуків в українських військових, - операційний директор UAC
19:44
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Протягом доби на фронті відбулось 53 боєзіткнення, ЗСУ відбили 53 атаки ворога на п'яти напрямках, - Генштаб
19:40
генератор
Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
19:33
малий бізнес
Як відкрити власну справу в невеликих містах і з чого почати. Пояснюємо
19:32
Ексклюзив
підвал катівня
Окупанти створили нову катівню у Токмаку, щоб гасити спротив місцевих мешканців, - Федоров
19:21
ізраїльські солдати
Голова Радбезу Ізраїлю: ЦАХАЛ не зупиниться, доки ХАМАС не буде знищено
19:19
Оновлено
Міг-31К
Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К
19:05
холера
У столиці Зімбабве ввели надзвичайний стан через спалах холери
18:59
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
З клубу АПЛ "Евертона" зняли 10 очок. Команда Миколенка опинилась у зоні вильоту
18:59
Огляд
переможні новини
Переможні новини 633-го дня війни: українські захисники отримали успіхи на Лівобережжі Херсонщини, а Росія вже втратила 15 кораблів
18:59
PR
MD-Fashion - ваша частинка успішного вигляду
18:37
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців, - Княжицький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV