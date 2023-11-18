Очільники урядів Канади та Японії обговорили подальшу підтримку України

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо 17 листопада на полях Саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Країни знову підтвердили свою підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та домовилися про подальші кроки щодо надання допомоги.

Під час зустрічі прем'єр-міністри Канади та Японії обговорили можливості співробітництва в галузі оборони та висловили готовність працювати разом для розв'язання глобальних проблем, таких як конфлікти в Ізраїлі, програми створення ядерної зброї у Північній Кореї та ракетна загроза з її боку.

Президент Трюдо високо оцінив роль Японії у лідерстві та узгодженій діяльності, здійсненій під час її головування у G7, спрямованої на підтримку міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. Прем'єр-міністри висловили підтримку продовження спільної роботи з просування своїх пріоритетів.