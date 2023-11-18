Очільники урядів Канади та Японії обговорили подальшу підтримку України
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його колега з Японії Кісіда Фуміо обговорили підтримку та подальшу допомогу Україні. Зустріч відбулася на форумі АТЕС
Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо 17 листопада на полях Саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.
Країни знову підтвердили свою підтримку України у її боротьбі проти російської агресії та домовилися про подальші кроки щодо надання допомоги.
Під час зустрічі прем'єр-міністри Канади та Японії обговорили можливості співробітництва в галузі оборони та висловили готовність працювати разом для розв'язання глобальних проблем, таких як конфлікти в Ізраїлі, програми створення ядерної зброї у Північній Кореї та ракетна загроза з її боку.
Президент Трюдо високо оцінив роль Японії у лідерстві та узгодженій діяльності, здійсненій під час її головування у G7, спрямованої на підтримку міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. Прем'єр-міністри висловили підтримку продовження спільної роботи з просування своїх пріоритетів.
- 8 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, під час якої з-поміж іншого обговорювали Формулу миру, відновлення України та безпекові гарантії. Днем раніше міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України країнами G7.
- 10 листопада уряд Трюдо подав запит до парламенту на виділення близько $385 млн для військової підтримки України.
- 15 листопада Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Трюдо. Обговорили підсилення ППО, повернення дітей та музей Голодомору.
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