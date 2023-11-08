Відновлення України та безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії
У середу, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, під час якої з-поміж іншого обговорювали Формулу миру, відновлення України та безпекові гарантії
Про це президент написав у телеграм.
"Провів розмову з прем’єр-міністром Фуміо Кішідою, щоб подякувати Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7. Привітав сьогоднішню рішучу заяву міністрів закордонних справ «Групи семи», які підтвердили непохитну підтримку України навіть на тлі інших глобальних подій", - йдеться у повідомленні.
Зеленський заявив, що разом з японським прем'єром домовилися розширити співпрацю, зокрема роботу над безпековими гарантіями та конференцією з питань відновлення України, яка відбудеться в Японії в лютому 2024 року.
Президент України подякував Японії за значну допомогу в галузі енергетики, яка містить потужні турбіни й трансформатори, а також за відновлення роботи офісу JICA в Києві.
Крім того, лідери країн обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та роботу з просування Формули миру. Зеленський також запросив прем'єр-міністра Кішіду на майбутній другий саміт програми "Зерно з України".
- Днем раніше міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України країнами G7.
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