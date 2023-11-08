Відновлення України та безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії

Про це президент написав у телеграм.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Фуміо Кішідою, щоб подякувати Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7. Привітав сьогоднішню рішучу заяву міністрів закордонних справ «Групи семи», які підтвердили непохитну підтримку України навіть на тлі інших глобальних подій", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що разом з японським прем'єром домовилися розширити співпрацю, зокрема роботу над безпековими гарантіями та конференцією з питань відновлення України, яка відбудеться в Японії в лютому 2024 року.

Президент України подякував Японії за значну допомогу в галузі енергетики, яка містить потужні турбіни й трансформатори, а також за відновлення роботи офісу JICA в Києві.

Крім того, лідери країн обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та роботу з просування Формули миру. Зеленський також запросив прем'єр-міністра Кішіду на майбутній другий саміт програми "Зерно з України".