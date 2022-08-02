У Фінляндії на кордоні з РФ з'явився борд, який нагадує росіянам про війну в Україні
Фінський молодіжний рух Kokoumusnuoret ("Націоналістична молодь") викупив рекламний борд в прикордонному пункті пропуску Ваалімаа, розмістивши там рекламне оголошення з нагадуванням про воєнні дії Росії в Україні
Про це повідомляє "Європейська правда".
Kokoumusnuoret зазначає, що в останні тижні все більше туристів з Росії отримують візи для поїздок у Фінляндію. Ці візи вони можуть використати для обходу санкцій і в’їзду в інші країни Шенгенської зони.
"Kokoumusnuoret не приймає такої процедури, але вимагає, щоб уряд повернувся з відпусток і запровадив заборону на видачу віз (росіянам)", – йдеться в пресрелізі молодіжного руху.
Там обіцяють до запровадження такої заборони оплачувати оголошення на рекламному бігборді, який бачитимуть російські подорожувальники, які перетинають кордон Фінляндії у Ваалімаа: "Поки ви відпочиваєте, багато українців лишились без дому, в який повернуться".
Представник Kokoumusnuoret Джоель Елмачі в коментарі Iltalehti сказав, що повідомлення почало транслюватися на білборді у Ваалімаа з опівдня понеділка. "Ми хотіли нагадати про реальність, що панує в Україні", – пояснює він.
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