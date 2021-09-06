У Фінляндії планують скасувати карантин після вакцинації 80% населення

Про це заявила прем'єр-міністерка Санна Марін, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша мета - відновити суспільну активність і не припиняти її. Ключ до досягнення цього - зростання охоплення вакцинацією", - продовжила вона.

ЗМІ зазначають, що мета у 80% вакцинованого населення, за планом, має досягнута до жовтня.



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За даними Національного інституту здоров'я і добробуту, в Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 млн осіб, курс вакцинації завершили 53,2% жителів.



За час пандемії в країні виявили близько 130,5 тис. випадків коронавірусу, померли понад 1 тис інфікованих.