У Фінляндії планують скасувати карантин після вакцинації 80% населення
Влада Фінляндії скасує коронавірусні обмеження після того, як 80% жителів країни віком старше 12 років будуть вакциновані від COVID-вакцинації
Про це заявила прем'єр-міністерка Санна Марін, передає Інтерфакс-Україна.
"Наша мета - відновити суспільну активність і не припиняти її. Ключ до досягнення цього - зростання охоплення вакцинацією", - продовжила вона.
ЗМІ зазначають, що мета у 80% вакцинованого населення, за планом, має досягнута до жовтня.
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За даними Національного інституту здоров'я і добробуту, в Фінляндії, населення якої становить приблизно 5,5 млн осіб, курс вакцинації завершили 53,2% жителів.
За час пандемії в країні виявили близько 130,5 тис. випадків коронавірусу, померли понад 1 тис інфікованих.
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