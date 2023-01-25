Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на пресконференції в Ризі 25 січня, передає Helsingin Sanomat.

Відповідаючи на запитання щодо участі у постачанні танків Leopard до України, він сказав: "У нас також є "Леопарди" у Фінляндії, і ми вважаємо, що якщо буде спільний пакет – тепер, сподіваюся, Німеччина стане частиною цього пакета – ми готові брати участь так чи інакше".

Він також зазначив, що відправлення "Леопардів" означатиме необхідність навчання танкістів.

За словами Хаавісто, "Фінляндія розгляне найкращий спосіб участі, коли пакетне рішення буде готове".

Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard.

За даними ЗМІ, Іспанія теж розглядає можливість передати Україні танки.

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