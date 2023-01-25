У Фінляндії привітали рішення Німеччини передати Україні танки Leopard і готові долучитись до коаліції
Фінляндія вітає рішення Німеччини надати Україні танки Leopard і готова взяти участь тією чи іншою мірою у пакетному рішенні про постачання важкого озброєння
Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на пресконференції в Ризі 25 січня, передає Helsingin Sanomat.
Відповідаючи на запитання щодо участі у постачанні танків Leopard до України, він сказав: "У нас також є "Леопарди" у Фінляндії, і ми вважаємо, що якщо буде спільний пакет – тепер, сподіваюся, Німеччина стане частиною цього пакета – ми готові брати участь так чи інакше".
Він також зазначив, що відправлення "Леопардів" означатиме необхідність навчання танкістів.
За словами Хаавісто, "Фінляндія розгляне найкращий спосіб участі, коли пакетне рішення буде готове".
- Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard.
- За даними ЗМІ, Іспанія теж розглядає можливість передати Україні танки.
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