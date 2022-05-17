У Фінляндії випустили пиво на честь руху країни в НАТО

Про це повідомляє видання Yle.

Напій OTAN Beer з’явився в продажу у понеділок, 16 травня, у приватній пивоварні компанії.

"Зараз більшість фінського народу підтримує рішення щодо НАТО. Тому ми наважилися на такий крок. Це насправді не вимагало особливої сміливості. Ми просто вирішили зробити це зараз", - каже генеральний директор пивоварні Петтері Венттінен.

За словами представників компанії, рішення було прийнято на вихідних, коли рух до НАТО підтвердився. Він додає, що у маленькій пивоварні легко приймати оперативні та актуальні рішення.

На такий намір вплинуло і розташування пивоварні. Савонлінну бомбили під час Другої світової війни, а бабуся генерального директора досі пам’ятає, як бомби падали в центрі міста.

"Ми сподіваємося, що з рішенням вступити до НАТО подібні події більше ніколи не повторяться ні в Савонлінні, ні у Фінляндії", – каже Венттінен.

Пивоварня планує відправити пиво OTAN до пивного клубу "Парламент". Також плануються поставки до Генерального штабу та, можливо, до Президентського палацу.

Відзначимо, що у неділю, 15 травня, Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а сьогодні, 17 травня, за це рішення проголосував парламент країни.

Також про вступ у НАТО у тому ж часовому проміжку заявили і у Швеції.

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