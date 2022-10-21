У Фінляндії водії автобусів у присутності українців виправдовували напад РФ, їх можуть посадити

Про це повідомляє Yle .

Підозри стосуються автобусів, якими управляє компанія Länsilinjat Oy із Тампере. Водіїв підозрюють у поширенні російської пропаганди, яка виправдовує напад РФ на Україну. Українські пасажири автобуса вважали почуте образливим та дискримінаційним.

Згідно з інформацією, випадки, які зацікавили поліцію, сталися навесні та влітку. Підозрюваними стали два водії автобусів. Їм може загрожувати покарання у вигляді штрафу та позбавлення волі на строк до шести місяців.

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