У Фінляндії водії автобусів у присутності українців виправдовували напад РФ, їх можуть посадити
У Фінляндії проведуть розслідування, чи громадяни України піддавалися дискримінації в автобусах міста Йоенсуу
Про це повідомляє Yle .
Підозри стосуються автобусів, якими управляє компанія Länsilinjat Oy із Тампере. Водіїв підозрюють у поширенні російської пропаганди, яка виправдовує напад РФ на Україну. Українські пасажири автобуса вважали почуте образливим та дискримінаційним.
Згідно з інформацією, випадки, які зацікавили поліцію, сталися навесні та влітку. Підозрюваними стали два водії автобусів. Їм може загрожувати покарання у вигляді штрафу та позбавлення волі на строк до шести місяців.
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