У Фінляндії запустили найбільший у Європі ядерний реактор

Про це пише Yle.

"АЕС "Олкілуото-3" виробляє близько 14 відсотків від загальних масштабів виробництва електроенергії в країні. Разом із першим і другим реактором АЕС "Олкілуото" загалом покриває 30 відсотків від усього виробництва електрики. Потужність "Олкілуото-3" становить 1600 мегаватів, а третій реактор планується використовувати в основному на повну", - зазначили журналісти.

Стверджується, що рішення про будівництво третьої атомної електростанції в Олкілуото було ухвалено у 2003 році, на той момент передбачалося, що станція буде готовою до експлуатаціїї ще в 2009-му.