У Фінляндії запустили найбільший у Європі ядерний реактор
У ніч на неділю у Фінляндії запустили в роботу найбільший у Європі ядерний реактор, це третій енергоблок атомної електростанції на острові Олкілуото
Про це пише Yle.
"АЕС "Олкілуото-3" виробляє близько 14 відсотків від загальних масштабів виробництва електроенергії в країні. Разом із першим і другим реактором АЕС "Олкілуото" загалом покриває 30 відсотків від усього виробництва електрики. Потужність "Олкілуото-3" становить 1600 мегаватів, а третій реактор планується використовувати в основному на повну", - зазначили журналісти.
Стверджується, що рішення про будівництво третьої атомної електростанції в Олкілуото було ухвалено у 2003 році, на той момент передбачалося, що станція буде готовою до експлуатаціїї ще в 2009-му.
- Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, Німеччина остаточно зупинила виробництво електроенергії на АЕС. Ера атомної енергетики у країні тривала 62 роки.
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