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Головна війна з Росією У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
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У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий

8 вересня, 2022 четвер
22:21
війна з Росією Ramstein Рамштайн

Валерій Чалий, дипломат та надзвичайний і повноважний посол України, зауважив, що на зустрічі важливі частини обговорення середньострокових перспектив та довгострокових взаємодій з Україною, тренінгові програми для українських військових, а також перехід на взаємосумісність дій у спільних операціях

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Головне, до яких висновків в обговоренні прийдуть на зустрічі Рамштайн-5 не у короткострокових, а у середньострокових перспективах та довгострокових у взаємодії з Україною. Середньострокові перспективи – це готовність поставити виробництво країн НАТО, у першу чергу лідерів альянсу, для потреб України в озброєнні та снарядах, дивлячись на перспективу пів року, рік і далі. Друге - навчання, тренінгові програми, у яких Велика Британія взяла лідерську роль і зраз 10 тисяч українських військових навчаються на новій техніці, після чого відразу йдуть у бій. До цієї програми доєдналися і доєднуються багато інших країн", - зазначив дипломат.

Валерій Чалий зауважив, що ще є важлива частина обговорення – це перехід на взаємосумісність дій у спільних операціях.

"Це означає, що не зважаючи на те, що у нас йде дискусія про гарантії безпеки, але у форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО, я так вважаю. Тобто вони створюють для цього всі умови, а нам треба діяти та йти тим же шляхом, тому що після деокупації наших територій нам потрібна буде парасолька безпеки, стіна чи мур безпеки, що завгодно, бо Путін не зупиниться, коли ми вийдемо на адміністративні кордони Донецької, Луганської областей та Криму", - пояснив надзвичайний і повноважний посол України.

Чалий підкреслив, щоб поставити заслін від Путіна є два варіанти: один – наявність ядерної зброї в Україні, що за сьогоднішніх умов є нереальним, і другий варіант – це ракети з дальністю до 500 км, потужні нові системи ППО та літаки, які виставлені на східному фланзі НАТО, і ми члени альянсу.

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