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У Франції підозрюваний у підпалі собору ХIV століття руандієць вбив католицького священника та здався поліції

9 серпня, 2021 понедiлок
16:12
Світ

На півдні Франції у регіоні Вандея руандієць добровільно здався поліції після вбивства католицького священника. Поліція зауважила, що рік тому мігрант проходив підозрюваним у підпалі Нантського собору Петра і Павла

Про це пише France24.

У регіоні Вандея, в Мортань-сюр-Севр, уродженець Руанди  вбив католицького священника та після цього сам прийшов у поліцію зізнатися у скоєному. 

У поліції французьким журналістам розповіли, що нападник виявився тим самим мігрантом-руандійцем, якого торік затримували у зв’язку з пожежею в соборі Петра і Павла XV століття у Нанті і який відтоді перебував під наглядом. За деякий час після інциденту його прихистила католицька громада у Мортань-сюр-Севр

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40-річний руандієць вранці прийшов до жандармерії Мортань-сюр-Севр та заявив, що вбив священника , з яким проживав в одному будинку.

На місці священника справді знайшли мертвим. 

Міністр внутрішніх справ Франції Дарманен Жеральд згодом, реагуючи на закиди лідерки "Національного фронту" Марін Ле Пен, фактично підтвердив ці деталі. 

"Виходить що у Франції можна бути безробітним, підпалити собор у Нанті, але після цього не бути видвореним і знову скоїти злочин, вбивши священника ", - прокоментувала Ле Пен.

"Яке неподобство! Замість того, щоб висловлювати співчуття католикам, які вітали цього вбивцю, мадам Ле Пен сперечається, не знаючи фактів: цей іноземець не був депортований, незважаючи на його наказ про депортацію, доки його судовий розгляд не був скасований", - обурився пан Дарманен.

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Франція
підпал
мігранти
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