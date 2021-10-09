У Франції помер перший президент Ірану Абольхасан Банісадр

Про це повідомляє Radio Farda.

Родина Банісадра оголосила, що він помер у паризькій лікарні Сальпетріе після тривалої хвороби.

Абольхасан Банісадр народився в сім'ї аятоли Насролли Банісадра в західному Ірані, навчався в Тегеранському університеті на теологічному і юридичному факультетах, брав участь в антишахському студентському русі. У 1964 році втік до Франції, де приєднався до ісламської опозиції у вигнанні на чолі з аятолою Хомейні. Отримав ступінь доктора в Сорбонні.

У 1979 році повернувся в Іран разом з Хомейні, увійшов до складу революційної ради, був призначений міністром економіки, у 1980 році став президентом. У 1981 році йому було оголошено імпічмент через суперечності з ісламським духовенством, після чого він емігрував до Франції.

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