У Франції прогнозують нову хвилю коронавірусу восени
У Франції вважають, що восени, на початку навчального року, варто очікувати ускладнення ситуації з COVID-19 у країні
Про це заявила президентка французького Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров’я, професорка імунології Бріжит Отран, передає BFMTV.
"Найбільш вірогідний сценарій - пік епідемії на початку навчального року. Чи це буде пов’язано з новим варіантом, чи з поверненням холодів? Ми не віщуни, але майже точно буде хвиля восени", - зауважила вона.
Президентка Комітету зауважила, що це зовсім не означає збільшення смертей або серйозності хвороби, адже ще є "важелі активації" для боротьби з вірусом, але в країні ще залишається дуже багато невакцинованих чи неревакцинованих людей.
За останніми даними, щонайменше 79,6% жителів Франції отримали всі необхідні дози вакцини. Проте наразі темпи вакцинації є занадто повільними.
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