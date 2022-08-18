У Франції прогнозують нову хвилю коронавірусу восени

Про це заявила президентка французького Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров’я, професорка імунології Бріжит Отран, передає BFMTV.

"Найбільш вірогідний сценарій - пік епідемії на початку навчального року. Чи це буде пов’язано з новим варіантом, чи з поверненням холодів? Ми не віщуни, але майже точно буде хвиля восени", - зауважила вона.

Президентка Комітету зауважила, що це зовсім не означає збільшення смертей або серйозності хвороби, адже ще є "важелі активації" для боротьби з вірусом, але в країні ще залишається дуже багато невакцинованих чи неревакцинованих людей.

За останніми даними, щонайменше 79,6% жителів Франції отримали всі необхідні дози вакцини. Проте наразі темпи вакцинації є занадто повільними.

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