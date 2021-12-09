У Франції спустили на воду перший катер, побудований для українських прикордонників

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до контракту між Францією та Україною, для охорони українських морських кордонів мають збудувати 20 катерів. П'ять із них будуть вироблені на українських потужностях у Миколаєві за допомогою французьких спеціалістів.

Перший катер, який уже побудували, може розвивати швидкість до 30 вузлів (55 км/год). Випробування судна триватимуть до кінця січня 2022 року.

У МВС зазначили, що найближчим часом до Франції поїдуть українські моряки-прикордонники, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.