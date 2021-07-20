У Франції відкрили справу через шпигунське ПЗ ізраїльтян для стеження за політиками та журналістами

Про це розповідає Reuters.



Нагадаємо, журналісти з'ясували, що шпигунське програмне забезпечення, виготовлене та ліцензоване ізраїльською компанією NSO, було використано для спроб і успішних зломів телефонів журналістів та політиків у багатьох країнах світу.



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У понеділок Mediapart повідомив, що спецслужби Марокко використовували Pegasus, щоб шпигувати за мобільними телефонами двох своїх репортерів.



"Єдиний спосіб дійти до суті цього - це проведення судовими органами незалежного розслідування широкомасштабного шпигунства, організованого у Франції з боку Марокко", - вважають журналісти.



Марокко опублікувало офіційну заяву, в якій відкидає "необгрунтовані та неправдиві твердження".



У заяві прокурора Парижа не згадується Марокко, а просто сказано, що він вирішив відкрити розслідування після отримання скарги від Mediapart та її репортерів.



Він розглядає "низку потенційних злочинів, пов’язаних з кібершпигунством".



У виданні The Guardian, яке причетне до розслідування щодо Pegasus, заявили, що справа передбачає "широкомасштабне і постійне зловживання" програмним забезпеченням для злому NSO. Нагадаємо, програма Pegasus покликана для отримання повідомлень, фотографій та електронних листів, записів дзвінків та таємну активацію мікрофонів на платформах IOS та Android.



NSO заявляє, що його продукт призначений лише для перевірки урядовими спецслужбами та правоохоронними органами для боротьби з тероризмом та злочинністю. Він опублікував заяву, в якій заперечує розслідування.