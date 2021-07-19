Шпигунську програму ізраїльтян для боротьби з терористами використовували для стеження за журналістами та політиками

Про це розповідає ВВС з посиланням на розслідування Amnesty International.



Некомерційні організації Forbidden Stories і Amnesty International отримали доступ до складеного в 2016 році списку з понад 50 тис. телефонних номерів, які були обрані клієнтами компанії NSO для потенційного спостереження. Відповідні дані були надані ЗМІ, які почали спільне розслідування і проаналізували список.



В переліку номерів не вказали імена власників телефонів, але журналістам вдалося визначити понад тисячу осіб у списку більш ніж з 50 країн. У їх числі опинилися члени арабських королівський сімей, 65 бізнесменів, 85 правозахисників, 189 журналістів (слідкували за журналістами CNN, New York Times та Al Jazeera) та понад 600 політиків і чиновників, включаючи міністрів, дипломатів і військових, деяких глав держав і прем'єр-міністрів.



В NSO Group відзначають, що компанія обслуговує інтереси 60 розвідувальних, військових і правоохоронних відомств в 40 країнах, але не розкриває конкретні дані.



Твердження про використання програмного забезпечення NSO Group, відомого як Pegasus, з'явились у неділю у Washington Post, the Guardian, Le Monde та 14 інших провідних світових ЗМІ.



Pegasus заражає iPhone та пристрої Android, щоб оператори могли отримувати повідомлення, фотографії та електронні листи, записувати дзвінки та таємно активувати мікрофони та камери.



Згідно з повідомленнями, більшість випадків стеження було в 10 країнах: Азербайджані, Бахрейні, Угорщині, Індії, Казахстані, Мексиці, Марокко, Руанді, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.



Зазначається, що представники цих країн або заперечували саме використання Pegasus, або факт зловживання своїми повноваженнями нагляду.



У грудні 2020 повідомлялося, що влада Мексики закуповувала шпигунське програмне забезпечення під виглядом боротьби зі злочинністю, проте стежили з його допомогою за журналістами та активістами, а також надавали послуги стеження картелів або перепродували їм ПО. Десятки журналістів і активістів були вбиті після розслідувань про корупцію і зв'язках влади зі злочинними угрупованнями.



