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У Франції вперше арештували майно російського олігарха: готують конфіскацію, - Le Monde

2 березня, 2023 четвер
00:48
Економіка Франція

Суд у Франції вперше дозволив кримінальний арешт нерухомості, яка належить російському олігарху, що перебуває під санкціями – це може стати підготовчим кроком на шляху конфіскації цього майна

Про це йдеться в публікації Le Monde.

За даними поінформованого джерела видання, французька прокуратура домоглася кримінального арешту вілли на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра, що на південному сході Франції, яка, як вважається, належить олігарху Дмитру Рашнікову – керівнику одного з найбільших виробників сталі в Росії.

Вілла вартістю 23 мільйони євро була арештована у жовтні 2022 року за запитом суддів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа.

На три об'єкти нерухомості, офіційно пов'язані з Рашніковим, вже було накладено адміністративний арешт на Лазурному узбережжі Франції та в Парижі після того, як він потрапив під санкції 15 березня 2022 року.

Однак вілла росолігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра пройшла повз увагу французьких правоохоронців, оскільки, за словами джерела Le Monde, знайомого з цією справою, "не була задекларована в податкових органах як його власність".

Стверджується, що після повномасштабного вторгнення в Україну Рашніков продав віллу швейцарській компанії, яка своєю чергою належала панамській структурі, при цьому новий власник також був громадянином РФ.

Французький підрозділ фінансової розвідки TRACFIN негайно заблокував гроші від продажу вілли – 17 мільйонів євро після вирахування мита і податків – до того, як передати справу до суду.

Як зазначає Le Monde, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну французька система правосуддя відкрила щонайменше 17 кримінальних розслідувань, спрямованих на конфіскацію активів російських еліт. Уперше про них стало відомо в липні 2022 року.

Станом на серпень 2022 року загальна сума пов’язаних із Росією активів, заморожених у зв’язку із запровадженими проти РФ санкціями, у Франції попередньо становить 1,2 мільярда євро. Ця сума не враховує ще майже 23 мільярдів активів Центробанку РФ.

  • Нагадаємо, 27 лютого пропагандисти каналу Russia Today France заявили про банкрутство.
Кримінал
Франція
санкції проти Росії
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