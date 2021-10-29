У футболіста, яким цікавився "Шахтар", зупинилось серце

Про це повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.



На 20-й хвилині матчу "Блау-Вайс Лінц" - "Хартберг" у другій лізі Австрії трапився екстрений випадок. У форварда Рафаеля Двамени сталася зупинка серця.



Форварда врятував вживлений дефібрилятор, завдяки якому Двамена залишався свідомим весь час, поки його транспортували до лікарні.



"У Рафаеля все гаразд, я зміг переконатися в цьому особисто сьогодні вранці у лікарні. Він знову може сміятися. Масштаб ситуації непростий, і, звісно, ​​тепер він знову це усвідомив і може реалістично оцінювати майбутнє. За свідченнями лікарів, його життя не наражалося на серйозну небезпеку через дефібрилятор. Небезпеки більше немає, якщо він уникатиме фізичних навантажень. Найближчими днями ми обговоримо з лікарями, що робити далі", – розповів спортивний директор "Блау-Вайс Лінц" Тіно Вавра.



Дефібрилятор Двамена встановив ще минулого року. У його кар'єрі через проблеми із серцем зірвалося кілька трансферів, у тому числі в англійський «Брайтон».



У 2018 році Дваменою активно цікавився донецький "Шахтар". Тоді він коштував 6 млн євро, зараз його ціна – 400 тис. євро.

Нагадаємо, 12 червня під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця, лікарям довелося реанімувати його на полі.

Пізніше стало відомо, що лікарям вдалося стабілізувати стан Крістіана Еріксена. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb