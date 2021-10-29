У футболіста, яким цікавився "Шахтар", зупинилось серце
У форварда австрійського "Блау-Вайс Лінц" Рафаеля Двамени зупинилось серце
Про це повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.
На 20-й хвилині матчу "Блау-Вайс Лінц" - "Хартберг" у другій лізі Австрії трапився екстрений випадок. У форварда Рафаеля Двамени сталася зупинка серця.
Форварда врятував вживлений дефібрилятор, завдяки якому Двамена залишався свідомим весь час, поки його транспортували до лікарні.
"У Рафаеля все гаразд, я зміг переконатися в цьому особисто сьогодні вранці у лікарні. Він знову може сміятися. Масштаб ситуації непростий, і, звісно, тепер він знову це усвідомив і може реалістично оцінювати майбутнє. За свідченнями лікарів, його життя не наражалося на серйозну небезпеку через дефібрилятор. Небезпеки більше немає, якщо він уникатиме фізичних навантажень. Найближчими днями ми обговоримо з лікарями, що робити далі", – розповів спортивний директор "Блау-Вайс Лінц" Тіно Вавра.
Дефібрилятор Двамена встановив ще минулого року. У його кар'єрі через проблеми із серцем зірвалося кілька трансферів, у тому числі в англійський «Брайтон».
У 2018 році Дваменою активно цікавився донецький "Шахтар". Тоді він коштував 6 млн євро, зараз його ціна – 400 тис. євро.
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