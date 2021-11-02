У футболіста зупинилося серце під час матчу чемпіонату Норвегії
Медики врятували футболіста норвезького клубу "Сондал" Еміля Палссона після того, як у нього під час матчу зупинилося серце
Про це повідомляє TV2.
Інцидент стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Норвегії між "Сондалом" та "Стьордалс-Блінком". На 12-й хвилині зустрічі Палссон впав на газон.
Виявилося, що у 28-річного ісландця сталася зупинка серця. Лікарі діяли оперативно та змогли врятувати футболіста. Палссону надавали допомогу 11 хвилин, пізніше його доправили до шпиталю.
Матч догравати не стали, його перенесли на певний термін.
- 1 листопада стало відомо, що аргентинський нападник "Барселони" Серхіо Агуеро через проблеми з серцем не зіграє проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.
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