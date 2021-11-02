У футболіста зупинилося серце під час матчу чемпіонату Норвегії

Про це повідомляє TV2.

Інцидент стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Норвегії між "Сондалом" та "Стьордалс-Блінком". На 12-й хвилині зустрічі Палссон впав на газон.

Виявилося, що у 28-річного ісландця сталася зупинка серця. Лікарі діяли оперативно та змогли врятувати футболіста. Палссону надавали допомогу 11 хвилин, пізніше його доправили до шпиталю.

Матч догравати не стали, його перенесли на певний термін.