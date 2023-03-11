У Ф'юрі пояснили, чому Усик не заслуговує на однаковий гонорар з британцем

Про це Ф'юрі-старший розповів у коментарі Express.

За його словами, саме Тайсон Ф'юрі здатен зібрати аншлаг 29 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, тому Олександр Усик має бути задоволений навіть розподілом призового фонду в пропорції 30:70 на користь британця.

"Я думаю, що Усик та його команда повинні усвідомлювати, де вони перебувають та чого хочуть. Пропозиція в розмірі 30% гонорару – це хороші гроші для нього. Я не втручаюсь у справи Тайсона, але дам йому пораду. Я скажу: "Наполягай на своєму. Ти чемпіон WBC – сторона А. Ти зібрав 95 тис. людей у холодну погоду та 60 тис. на морозі", - сказав Джон Ф'юрі.

На його думку, за поєдинки з обов'язковими претендентами на титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), британцями Даніелем Дюбуа та Джо Джойсом, українець навіть близько не отримає подібної суми.

"Де ще він отримає стільки? З ким би він не бився, Олександр не заробить навіть чверті того, що запропонував йому Тайсон. Тож для нього є сенс прийняти пропозицію, інакше Тайсон не буде боксувати, оскільки знає собі ціну. 30 відсотків – це значна сума з тих грошей, які стоять на кону", - переконаний Джон Ф’юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).