У Ф'юрі заговорили про бажання підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Шугархілл Стюард, тренер Тайсона Ф'юрі, розповів про намір допомогти Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з Олександром Усиком
Про це повідомляє Talk Sport.
"Ми абсолютно серйозно налаштовані допомогти Джошуа в таборі. Хочемо, щоб він спочатку переміг Усика, адже бажаємо побачити бій Ф'юрі - Джошуа, як і всі фани боксу у світі. Це не прийом або жарт. З радістю допоможемо, тому що він здатний перемогти Усика, в цьому немає нічого нового. Не забувайте: коли бокс супертяжів на висоті – весь бокс також. Найбільший поєдинок – Ф'юрі – Джошуа. Всі ми знаємо, як він вплине на спорт, коли вони боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу. Цей бій не може бути ще більшим", – сказав Стюард Шугархілл - тренер Тайсона Ф'юрі.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 3 листопада стало відомо, що Тайсон Ф'юрі буде змушений захищати звання чемпіона світу WBC у бою проти Ділліана Вайта.
- 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що британський боксер Ентоні Джошуа перевершить Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.
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