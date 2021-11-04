У Ф'юрі заговорили про бажання підготувати Джошуа до реваншу з Усиком

Про це повідомляє Talk Sport.



"Ми абсолютно серйозно налаштовані допомогти Джошуа в таборі. Хочемо, щоб він спочатку переміг Усика, адже бажаємо побачити бій Ф'юрі - Джошуа, як і всі фани боксу у світі. Це не прийом або жарт. З радістю допоможемо, тому що він здатний перемогти Усика, в цьому немає нічого нового. Не забувайте: коли бокс супертяжів на висоті – весь бокс також. Найбільший поєдинок – Ф'юрі – Джошуа. Всі ми знаємо, як він вплине на спорт, коли вони боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу. Цей бій не може бути ще більшим", – сказав Стюард Шугархілл - тренер Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).