У Гамбурзі невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



Вранці 28 січня співробітники консульства побачили, що одне з вікон консульства розбите - у приміщенні вони знайшли камінь.



"Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося", - йдеться коментарі.



Генеральне консульство звернулося до німецької поліції для розслідування інциденту. Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування повинна забезпечувати недоторканність дипломатичних установ.

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