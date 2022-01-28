У Гамбурзі невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України
У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Вранці 28 січня співробітники консульства побачили, що одне з вікон консульства розбите - у приміщенні вони знайшли камінь.
"Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося", - йдеться коментарі.
Генеральне консульство звернулося до німецької поліції для розслідування інциденту. Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування повинна забезпечувати недоторканність дипломатичних установ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.94
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе