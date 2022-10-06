У Гамбурзі вручили "Скіфського оленя": перелік переможців кінофестивалю "Молодість"
На кінофестивалі FILMFEST HAMBURG обрали переможців національного конкурсу українських фільмів КМКФ "Молодість"
Про це повідомляє Molodist Kyiv International Film Festival.
На кінофестивалі FILMFEST HAMBURG, який триває у Німеччині, назвали переможців національного конкурсу українських фільмів КМКФ "Молодість".
Уперше в історії кінофестивалю конкурс включав не тільки короткометражні фільми, а й повні метри. Усі вони дебютними фільмами режисерів.
Журі в складі української режисерки та сценаристки Єви Нейман, іранського продюсера Фарзада Пака та німецької акторки Фрітці Габерляндт обрало переможців у обох категоріях.
Найкращим повнометражним фільмом став "Стоп-земля" Катерини Горностай, а найкращим короткометражним – "Leopolis Night" Нікона Романченка. Переможці отримали статуетки "Скіфський олень" і грошові призи: 60 000 грн за найкращий короткометражний фільм (спонсор – Міжнародний інститут глибинної психології) та 100 000 грн за найкращий повнометражний фільм (від спонсора МСЛ).
Особливі відзнаки від журі отримали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Діма, Дмітрій, Дмитро. Слава Героям" Клеменса Пула.
Загалом у конкурсі взяли участь 12 короткометражних українських фільмів і 7 повнометражних. Поза конкурсом були продемонстровані документальний фільм членки журі Єви Нейман "Привоз", що став фільмом-закриттям програми, і збірка переможців і лавреатів "Молодості" воєнної тематики.
- Українська короткометражка "Папині кросівки" стала найкращою на кінофестивалі в Португалії.
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