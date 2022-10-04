Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Короткометражна стрічка "Папині кросівки" режисерки та авторки сценарію Ольги Журби отримала нагороду EAST WAVE AWARD за Найкращий ігровий фільм Міжнародного кінофестивалю BEAST у Порто.

Фільм розповідає історію 13-річного Саші, який з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, має вирушати жити в американську прийомну родину, але дещо не відпускає його.

"Це карколомний фільм, який з безсоромною чесністю розриває зламану систему, де дитина чинить мовчазний опір суспільному та інституційному нехтуванню, яке відбувається кожну секунду фільму з ніжною жорстокістю", - коментують фільм на сайті Європейської кіноакадемії .

Ролі у фільмі виконали непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон та інші. Авторка сценарію, режисерка, режисерка монтажу – Ольга Журба. Оператор – Володимир Усик.

Стрічка також змагатиметься за перемогу в категорії "Європейський короткометражний фільм" на European Film Awards 2022.

