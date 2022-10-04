Українська короткометражка "Папині кросівки" стала найкращою на кінофестивалі в Португалії
Фільм Ольги Журби "Папині кросівки" отримав нагороду BEAST - International Film Festival у Португалії
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Короткометражна стрічка "Папині кросівки" режисерки та авторки сценарію Ольги Журби отримала нагороду EAST WAVE AWARD за Найкращий ігровий фільм Міжнародного кінофестивалю BEAST у Порто.
Фільм розповідає історію 13-річного Саші, який з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, має вирушати жити в американську прийомну родину, але дещо не відпускає його.
"Це карколомний фільм, який з безсоромною чесністю розриває зламану систему, де дитина чинить мовчазний опір суспільному та інституційному нехтуванню, яке відбувається кожну секунду фільму з ніжною жорстокістю", - коментують фільм на сайті Європейської кіноакадемії .
Ролі у фільмі виконали непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон та інші. Авторка сценарію, режисерка, режисерка монтажу – Ольга Журба. Оператор – Володимир Усик.
Стрічка також змагатиметься за перемогу в категорії "Європейський короткометражний фільм" на European Film Awards 2022.
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