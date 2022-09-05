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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У гаражі в Бучі виявили останки страчених і спалених окупантами людей

У гаражі в Бучі виявили останки страчених і спалених окупантами людей

5 вересня, 2022 понедiлок
13:03
війна з Росією

Останки щонайменше двох вбитих окупантами громадян виявили в одному із гаражів Бучі

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Небитов.

"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили кістки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації  російські військові вбили тут кількох  мирних осіб. На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі. Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, у селі поблизу Бучі на колишніх позиціях російських окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка

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