Про це інформує в телеграмі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці", - написав Нєбитов.

Повідомляється, що загиблому близько 40-50 років, а на шиї і тулубі є пошкодження.

"Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko", - йдеться в повідомленні.

Жителів просять повідомити в поліцію, якщо впізнали речі чи маєте інформацію про загиблого.

Загалом у Здвижівці виявили понад 16 вбитих рашистами мирних жителів.

Нагадаємо, окупанти в Київській області катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства.

У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті.

12 серпня у лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.

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