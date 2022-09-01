Поблизу Бучі на колишніх позиціях армії РФ знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка
У селі поблизу Бучі на колишніх позиціях російських окупантів знайшли тіло закатованого чоловіка
Про це інформує в телеграмі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці", - написав Нєбитов.
Повідомляється, що загиблому близько 40-50 років, а на шиї і тулубі є пошкодження.
"Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки "Seiko", - йдеться в повідомленні.
Жителів просять повідомити в поліцію, якщо впізнали речі чи маєте інформацію про загиблого.
Загалом у Здвижівці виявили понад 16 вбитих рашистами мирних жителів.
- Нагадаємо, окупанти в Київській області катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства.
- У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті.
- 12 серпня у лісі поблизу дороги Блиставиця – Здвижівка в Київській області виявили тіло киянина, розстріляного російськими військовими під час окупації Бучанського району.
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