У Гатному на Київщині внаслідок обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому будинку: одна людина загинула, ще одна постраждала
3 березня в Гатному Київської області російський снаряд влучив у приватний будинок і спричинив пожежу, унаслідок чого одна людина загинула та ще одна постраждала
Про це повідомила пресслужба МВС України.
"Київська область. Фастівський район с. Гатне: в результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку", - ідеться в повідомленні.
До місця події залучили одну одиницю техніки та п'ятьох рятувальників. На місці виявили одну загиблу людину й одну потерпілу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе