У Гатному на Київщині внаслідок обстрілу окупантів сталася пожежа в житловому будинку: одна людина загинула, ще одна постраждала

Про це повідомила пресслужба МВС України.



"Київська область. Фастівський район с. Гатне: в результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку", - ідеться в повідомленні.



До місця події залучили одну одиницю техніки та п'ятьох рятувальників. На місці виявили одну загиблу людину й одну потерпілу.



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