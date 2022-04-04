У Генштабі прогнозують можливий початок атаки росіян у напрямку на Сєвєродонецьк в найближчу добу
Росія спробує 4 квітня почати наступ у Донецькій та Луганській області - в районі селища Велика Новосілка та міста Сєвєродонецьк відповідно
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
"Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони", - заявили у Генштабі.
На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил
республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.
"На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки Білорусь до РФ. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що з метою уповільнення просування ЗСУ окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.
"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ", - повідомив ГШ.
Там зазначили, що на Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ та успіху не мали.
"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що за підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.
"Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - підсумували у Генштабі.
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