У Генштабі заявили про плани навчити всіх військових ЗСУ вільно володіти англійською до 2026 року
Міноборони та Генштаб працюють над підвищенням рівня володіння іноземними мовами воїнами ЗСУ. Планується перехід на викладання у військових вишах англійською
Про це в межах круглого столу в Military Media Center повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.
"Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", - сказав він.
Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.
Генерал-майор також додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується низка інноваційних освітніх проєктів у межах переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін кращих військових практиків, а також учених для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.
- Про плани зробити знання англійської обов'язковим для певних військових посад у Міноборони казали ще у 2019 році.
- Відомо, що для того, аби літати на західних винищувачах F-16, українські пілоти мають опанувати англійську авіаційну мову. Власне, з цього почалися навчання льотчиків за кордоном.
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