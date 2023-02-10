Про це заявив доктор технічних наук, капітан ЗСУ Олександр Лось в етері Еспресо.

"Одним із найважливіших складників першого етапу підготовки (українських пілотів до використання британських літаків) є спеціальна скорочена авіаційна англійська мова. Вона інша", - зауважив він.

За словами Олександра Лося, її необхідно опанувати, адже українські захисники будуть взаємодіяти і з самою технікою, і з радіоканалом, радіозв’язком, іноземними засобами управління.

"На цьому має бути дуже великий акцент", - наголосив капітан ЗСУ.