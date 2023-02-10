Одним із найважливіших складників підготовки українських пілотів до західної техніки є засвоєння англійської авіаційної мови, - капітан ЗСУ Лось
Українські воїни мають опанувати скорочену аіаційну англійську мову, щоб взаємодіяти з британськими літаками й радіозв'язком
Про це заявив доктор технічних наук, капітан ЗСУ Олександр Лось в етері Еспресо.
"Одним із найважливіших складників першого етапу підготовки (українських пілотів до використання британських літаків) є спеціальна скорочена авіаційна англійська мова. Вона інша", - зауважив він.
За словами Олександра Лося, її необхідно опанувати, адже українські захисники будуть взаємодіяти і з самою технікою, і з радіоканалом, радіозв’язком, іноземними засобами управління.
"На цьому має бути дуже великий акцент", - наголосив капітан ЗСУ.
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