У Гомелі російські окупанти скуповують теплі шкарпетки та білизну, - ЗМІ

Таку картину сьогодні, 7 січня 2023 року, помітили місцеві жителі, передає тамтешнє видання "Флагшток".



"Ходять групами по 2-3 людини, закуповують теплу білизну, особливо багато теплих шкарпеток. Заходять у бутіки туристичних товарів", - зазначається у повідомленні.

"Вдягнені в камуфляж, з шевронами армії агресора, на вигляд 30-45 річні, переважно "слов'янської» зовнішності, але були помітні і кавказці", - наводить подробиці "Флагшток".



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Окрім того, росіян у камуфляжі стала бачити у Вітебську, повідомив 7 січня інформаційний ТГ-канал "Білорусь головного мозку".

"Зараз у Вітебську дуже багато вояків із Росії. Розмістили в Афганському центрі. Раніше їх навіть не було видно, тож, швидше за все, ті, що зі Смоленська, тут", - розповідають білоруси.

Українське командування та західні партнери не виключають повторної спроби РФ напасти на Україну з території Білорусі у лютому-березні 2023 року. Їхні головними цілями в такому випадку, як і рік тому, називаються Київ та Чернігів, а також Рівненська АЕС у місті Вараш.

Не виключаються й намагання окупантів заглибитися на захід України, аби перервати постачання зброї та боєприпасів з Євросоюзу.

28 грудня голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив: на території Білорусі знаходиться 10 200 російських військових, проте цього, за його словами, недостатньо для повторного нападу на Україну. Тож не виключено, що численність озброєних росіян там збільшуватиметься.