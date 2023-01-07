У Гомелі російські окупанти скуповують теплі шкарпетки та білизну, - ЗМІ
Російські солдати ходять ь містом Гомель (Білорусь) й скуповують зимовий трикотаж
Таку картину сьогодні, 7 січня 2023 року, помітили місцеві жителі, передає тамтешнє видання "Флагшток".
"Ходять групами по 2-3 людини, закуповують теплу білизну, особливо багато теплих шкарпеток. Заходять у бутіки туристичних товарів", - зазначається у повідомленні.
"Вдягнені в камуфляж, з шевронами армії агресора, на вигляд 30-45 річні, переважно "слов'янської» зовнішності, але були помітні і кавказці", - наводить подробиці "Флагшток".
Читайте також: Треба готуватися до затяжної війни, ворог буде вчити своїх людей та наступати, - генерал Кривонос. Ексклюзив Еспресо
Окрім того, росіян у камуфляжі стала бачити у Вітебську, повідомив 7 січня інформаційний ТГ-канал "Білорусь головного мозку".
"Зараз у Вітебську дуже багато вояків із Росії. Розмістили в Афганському центрі. Раніше їх навіть не було видно, тож, швидше за все, ті, що зі Смоленська, тут", - розповідають білоруси.
- Українське командування та західні партнери не виключають повторної спроби РФ напасти на Україну з території Білорусі у лютому-березні 2023 року. Їхні головними цілями в такому випадку, як і рік тому, називаються Київ та Чернігів, а також Рівненська АЕС у місті Вараш.
- Не виключаються й намагання окупантів заглибитися на захід України, аби перервати постачання зброї та боєприпасів з Євросоюзу.
- 28 грудня голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив: на території Білорусі знаходиться 10 200 російських військових, проте цього, за його словами, недостатньо для повторного нападу на Україну. Тож не виключено, що численність озброєних росіян там збільшуватиметься.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе