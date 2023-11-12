У Гондурасі близько 10 тис. людей вийшли на антиурядовий протест

Про це повідомляє Reuters.

Під час демонстрації, спонсорованої опозиційними партіями, протестувальники звинуватили уряд Кастро в прагненні трансформувати Гондурас шляхом підбору державних службовців.

"Ми тут, щоб захищати демократію, тому що ми не хочемо диктатури в Гондурасі, як на Кубі, у Венесуелі та Нікарагуа, до чого нас веде лівий уряд президента Ксіомари Кастро", – сказав Давид Чавес, президент правої партії.

У протесті взяли участь близько 10 тис. людей. Марш в Тегусігальпі завершився без інцидентів.

Протест опозиції був спричинений тим, що 1 листопада керівна партія обрала нового тимчасово виконуючого обов'язки головного прокурора без проведення голосування в Конгресі.

Законодавці використали голосування в комітеті, де їхні члени складають більшість, щоб забезпечити номінацію, навіть якщо вони представляють меншість у Конгресі загалом. Опозиція вважає цей крок неконституційним.