У Гондурасі близько 10 тис. людей вийшли на антиурядовий протест
11 листопада приблизно 10 тис. людей вийшли на антиурядові протести в столиці Гондурасу Тегусігальпі проти лівого президента Ксіомари Кастро, вважаючи, що він здійснює неконституційне захоплення влади
Про це повідомляє Reuters.
Під час демонстрації, спонсорованої опозиційними партіями, протестувальники звинуватили уряд Кастро в прагненні трансформувати Гондурас шляхом підбору державних службовців.
"Ми тут, щоб захищати демократію, тому що ми не хочемо диктатури в Гондурасі, як на Кубі, у Венесуелі та Нікарагуа, до чого нас веде лівий уряд президента Ксіомари Кастро", – сказав Давид Чавес, президент правої партії.
У протесті взяли участь близько 10 тис. людей. Марш в Тегусігальпі завершився без інцидентів.
Протест опозиції був спричинений тим, що 1 листопада керівна партія обрала нового тимчасово виконуючого обов'язки головного прокурора без проведення голосування в Конгресі.
Законодавці використали голосування в комітеті, де їхні члени складають більшість, щоб забезпечити номінацію, навіть якщо вони представляють меншість у Конгресі загалом. Опозиція вважає цей крок неконституційним.
- 21 червня у в'язниці, розташованій неподалік столиці Гондурасу, стався бунт, під час якого щонайменше 41 жінка була вбита, а деякі з них загинули внаслідок смертельних опіків.
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