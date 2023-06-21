У жіночій в'язниці неподалік столиці Гондурасу стався бунт: загинула 41 ув'язнена
У в'язниці, розташованій неподалік столиці Гондурасу, стався бунт, під час якого щонайменше 41 жінка була вбита, а деякі з них загинули внаслідок смертельних опіків
Про це пише The Guardian.
Дельма Ордонез, президентка асоціації сімей ув'язнених, повідомила, що у в'язниці сталася бійка між членами ворогуючих угруповань Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13).
Деякі з жертв були застрелені, і щонайменше сім ув'язнених перебувають в лікарні від вогнепальних і ножових поранень.
Хулісса Вільянуева, голова пенітенціарної системи країни, припустила, що заворушення почалися через нещодавні спроби влади придушити незаконну діяльність у в'язницях і назвала вбивство жінок результатом "дій, які ми вживаємо проти організованої злочинності".
Зазначається, що банди часто мають широкий контроль у в’язницях країни, де ув’язнені часто встановлюють власні правила та продають заборонені товари.
Інші трагедії у в'язницях
У 2017 році у Гватемалі сталося масове заворушення в жіночій тюрмі, коли ув'язнені підпалили матраци на знак протесту проти згвалтувань та інших видів жорстокого поводження у переповненій установі. Від диму та вогню загинула 41 дівчина.
Ще одна тюремна катастрофа сталася в Гондурасі у 2012 році в пенітенціарній колонії Комаягуа, де 361 ув'язнений загинув під час пожежі. Більшість жертв ніколи не були звинувачені або засуджені за злочини.
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