У Гонконзі відкрився один із найбільших в Азії музеїв сучасного мистецтва M+. Йому загрожує цензура КНР

Про це повідомляє The New York Times.



Музей налічує 8 тис. експонатів і претендує скласти конкуренцію таким закладам сучасного мистецтва, як МоМА в Нью-Йорку, Тейт Модерн у Лондоні та Центр Помпіду в Парижі. Загальна площа приміщення - 17 тис. кв. метрів. До дня відкриття музею квитки забронювали понад 76 тис. людей.



М+ став важливою складовою проєкту культурного району Західний Коулун, спрямованого на формування культурного і мистецького середовища міста.



Ідея створення музею з'явилася 14 років тому, а його відкриття затягнулося на чотири роки та супроводжувалося фінансовими труднощами.



Зараз музей опинився під загрозою цензури Компартії КНР. Ще до відкриття представники Пекіну критикували деякі експонати М+ та називали їх образою для Китаю.



"Відкриття М+ не означає, що мистецьке самовираження важливіше, ніж закон", - заявив Генрі Тан, голова управління культурного району Західний Коулун.



Деякі з робіт, представлених у музеї, належать дисидентам, або зачіпають табуйовані на території материкового Китаю теми. Гонконг став єдиним місцем у Китаї, де їх можна обговорити.



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