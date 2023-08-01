В Горішніх Плавнях реконструювали за європейськими стандартами хірургічне відділення міської лікарні
Реалізація проєкту реконструкції тривала майже два роки: із жовтня 2021 року. Сьогодні все хірургічне відділення вже повністю оновлене й модернізоване
У травні 2021 року, було відкрито після капітального ремонту перший пост хірургічного відділення. В листопаді того ж року – введено в експлуатацію оновлену операційну залу в оперблоці хірургічного відділення, оснащену високотехнологічним лапароскопічним та електрохірургічним обладнанням з Німеччини. У лютому 2022 року в міській лікарні відкрилося оновлене відповідно до європейських стандартів відділення екстреної медичної допомоги. Тепер завершено ремонт другого посту хірургічного відділення лікарні.
Як розповіла заступниця генерального директора міської лікарні з технічних питань Марія Волжан, у другому пості хірургічного відділення облаштовано шість чотиримісних палат, три – одномісних та одна палата підвищеного комфорту. Є також додаткове універсальне приміщення, яке можна використовувати для потреб пацієнтів і медперсоналу.
У рамках реконструкції здійснено заміну мереж опалення, водо- і електропостачання, припливно-витяжної вентиляції. Встановлено системи пожежної сигналізації – світлової та звукової, централізованої подачі кисню, відеоспостереження.
На реалізацію проєкту було витрачено понад 8 мільйонів гривень, із яких половину – 4,2 мільйони гривень, надала компанія Ferrexpo через Благодійний фонд “Полтавського ГЗК”.
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