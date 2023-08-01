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В Горішніх Плавнях реконструювали за європейськими стандартами хірургічне відділення міської лікарні

1 серпня, 2023 вiвторок
11:09
Полтавщина На фото: модернізована лікарня в Горішніх плавнях

Реалізація проєкту реконструкції тривала майже два роки: із жовтня 2021 року. Сьогодні все хірургічне відділення вже повністю оновлене й модернізоване

У травні 2021 року, було відкрито після капітального ремонту перший пост хірургічного відділення. В листопаді того ж року – введено в експлуатацію оновлену операційну залу в оперблоці хірургічного відділення, оснащену високотехнологічним лапароскопічним та електрохірургічним обладнанням з Німеччини. У лютому 2022 року в міській лікарні відкрилося оновлене відповідно до європейських стандартів відділення екстреної медичної допомоги. Тепер завершено ремонт другого посту хірургічного відділення лікарні.

Як розповіла заступниця генерального директора міської лікарні з технічних питань Марія Волжан, у другому пості хірургічного відділення облаштовано шість чотиримісних палат, три – одномісних та одна палата підвищеного комфорту. Є також додаткове універсальне приміщення, яке можна використовувати для потреб пацієнтів і медперсоналу.

У рамках реконструкції здійснено заміну мереж опалення, водо- і електропостачання, припливно-витяжної вентиляції. Встановлено системи пожежної сигналізації – світлової та звукової, централізованої подачі кисню, відеоспостереження.

На реалізацію проєкту було витрачено понад 8 мільйонів гривень, із яких половину – 4,2 мільйони гривень, надала компанія Ferrexpo через Благодійний фонд “Полтавського ГЗК”.

  • Японський архітектор Шигеру Бан почав роботу над проєктом нового хірургічного корпусу центру "Незламні" де реабілітуватимуть людей, які втратили зір внаслідок війни.

  • З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники зруйнували вщент 184 обʼєкти медзакладів та ще 1 376 обʼєктів – пошкодили. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Миколаївщини та Київщини. 

  • В рамках проєкту "50 сонячних лікарень", який МОЗ реалізує спільно з благодійною організацією "Фонд “Енергетична Дія для України”, медичні заклади будуть оснащені гібридними фотоелектричними станціями. Сонячні панелі дадуть лікарням змогу бути енергетично незалежними та надавати допомогу пацієнтам у разі аварійних вимкнень світла через російські обстріли.
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