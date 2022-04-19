У Греції відбудеться благодійний концерт Афінського оркестру на підтримку українських дітей-біженців

Про це повідомляє ekathimerini.com.



Шоу відбудеться в Афінському концертному залі 4 червня. Концерт організовують за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Гроші, вторговані з квитків, скерують для допомоги дітям - біженцям з України.



Програму концерту затвердили під час зустрічі скрипаля Леонідаса Кавакоса з усіма членами Афінського державного оркестру. Про це написали на facebook-сторінці оркестру.



Нагадаємо, станом на 16 квітня, з початку повномасштабної війни в Україні, до Греції прибули 20 094 українські біженці, з них 5754 діти.