У Греції відбудеться благодійний концерт Афінського оркестру на підтримку українських дітей-біженців
Афінський державний оркестр та скрипаль-віртуоз Леонідас Кавакос спільно виступлять на благодійному концерті, щоб допомогти дітям - біженцям з України
Про це повідомляє ekathimerini.com.
Шоу відбудеться в Афінському концертному залі 4 червня. Концерт організовують за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Гроші, вторговані з квитків, скерують для допомоги дітям - біженцям з України.
Програму концерту затвердили під час зустрічі скрипаля Леонідаса Кавакоса з усіма членами Афінського державного оркестру. Про це написали на facebook-сторінці оркестру.
- Нагадаємо, станом на 16 квітня, з початку повномасштабної війни в Україні, до Греції прибули 20 094 українські біженці, з них 5754 діти.
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