У Грузії одну з площ столиці можуть перейменувати на честь Героїв України

Про це повідомляє "Європейська правда".



Під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах України в Грузії Андрієм Касьяновим мер Тбілісі Каха Каладзе висловив про можливе перейменування однієї з площ міста.



Каладзе заявив про готовність у співпраці із міською радою Тбілісі опрацювати це питання.



З початком повномасштабної війни Росїї проти України, відносини Києва та Тбілісі зазнали різкого погіршення. Був відкликаний посол України Ігор Долгов. Все це через відмову Грузії запровадити санкції проти РФ.

6 квітня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підозрює Грузію у спробах допомогти Росії обійти санкції.

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