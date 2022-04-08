У Грузії одну з площ столиці можуть перейменувати на честь Героїв України
Одну з площ столиці Грузії Тбілісі можуть перейменувати на назву "Героїв України"
Про це повідомляє "Європейська правда".
Під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах України в Грузії Андрієм Касьяновим мер Тбілісі Каха Каладзе висловив про можливе перейменування однієї з площ міста.
Каладзе заявив про готовність у співпраці із міською радою Тбілісі опрацювати це питання.
З початком повномасштабної війни Росїї проти України, відносини Києва та Тбілісі зазнали різкого погіршення. Був відкликаний посол України Ігор Долгов. Все це через відмову Грузії запровадити санкції проти РФ.
- 6 квітня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підозрює Грузію у спробах допомогти Росії обійти санкції.
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