У Грузії озброєний чоловік напав на банк і взяв заручників
У Грузії в місті Кутаїсі чоловік зі зброєю увірвався в банк і взяв в заручники 12 людей
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ Грузії.
"Співробітники відповідних підрозділів МВС мобілізовані в Кутаїсі, що на проспекті Шота Руставелі, проводять оперативно-розшукові заходи. Розпочато розслідування за фактом нападу на одне з відділень "Банку Грузії", терористичного акту, захоплення заручника з метою тероризму, а також незаконного придбання, зберігання та носіння боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зловмисник зі зброєю увірвався до відділення "Банку Грузії" в Кутаїсі та взяв у заручники людей, аби отримати гроші.
Нині у будівлі заручниками залишаються 12 людей.
"Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для їхнього швидкого та безпечного звільнення", - додають в МВС.
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