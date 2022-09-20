Про це інформує Міністерство внутрішніх справ Грузії.

"Співробітники відповідних підрозділів МВС мобілізовані в Кутаїсі, що на проспекті Шота Руставелі, проводять оперативно-розшукові заходи. Розпочато розслідування за фактом нападу на одне з відділень "Банку Грузії", терористичного акту, захоплення заручника з метою тероризму, а також незаконного придбання, зберігання та носіння боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зловмисник зі зброєю увірвався до відділення "Банку Грузії" в Кутаїсі та взяв у заручники людей, аби отримати гроші.

Нині у будівлі заручниками залишаються 12 людей.

"Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для їхнього швидкого та безпечного звільнення", - додають в МВС.