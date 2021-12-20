У Грузії виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон"
У понеділок, 20 грудня, керівник Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе заявив, що два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон" виявили у Грузії
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
"В обох випадках це громадяни Грузії. Один із них повернувся з Дубая, другий – зі США. Ми вивчаємо 26 осіб, які контактували з ними. В одному випадку - 10 контактів, у другому - 16. Серед них 11 - іноземці, решта - громадяни Грузії", - сказав Гамкрелідзе.
Він додав, що обидва інфіковані знаходяться вдома, на самоізоляції, у них легкий перебіг хвороби.
З 28 листопада Грузія ввела обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває з восьми країн на півдні Африки, - ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні (Свазіленда), Мозамбіка та Малаві. Після 14-денної ізоляції вони також повинні зробити ПЛР-тест.
- Нагадаємо, 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе