У Грузії виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон"

Про це повідомляє Ехо Кавказу.



"В обох випадках це громадяни Грузії. Один із них повернувся з Дубая, другий – зі США. Ми вивчаємо 26 осіб, які контактували з ними. В одному випадку - 10 контактів, у другому - 16. Серед них 11 - іноземці, решта - громадяни Грузії", - сказав Гамкрелідзе.



Він додав, що обидва інфіковані знаходяться вдома, на самоізоляції, у них легкий перебіг хвороби.



З 28 листопада Грузія ввела обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває з восьми країн на півдні Африки, - ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні (Свазіленда), Мозамбіка та Малаві. Після 14-денної ізоляції вони також повинні зробити ПЛР-тест.

Нагадаємо, 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.