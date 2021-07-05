У Грузії загинув український альпініст під час спуску з гори

Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння Києва.

“2 липня 2021 року о 10:30 за місцевим часом під час спуску після сходження на вершину Тетнульді, що відбулося попереднього дня, 1 липня, в результаті зриву на сніжному схилі на висоті 3400 метрів загинув Мрачковський Анатолій Миколайович, 1964 року народження”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вершина Тетнульді висотою 4852 метри знаходиться в Грузії, у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта.

“Сходження відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів, що проводила Федерація альпінізму і скелелазіння Києва. За чотири години Анатолій був гелікоптером доставлений в місцеву лікарню міста Местії, де, на жаль, лікарі констатували його смерть”, - зазначили у ФАіС.

Наголошується, що Мрачковський не перший раз брав участь у навчально-тренувальних зборах, що проводила ФАіС міста Києва, а також самостійно ходив у гори з друзями. Був на таких вершинах, як пік Леніна, Казбек, Маттерхорн. Дуже багато ходив у рідних Карпатах.

Нині вживаються заходи, аби якнайшвидше доставити тіло загиблого з Грузії в Україну.





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