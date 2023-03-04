У Гуляйпільській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей
Вранці в суботу, 4 березня, російська армія обстріляла Гуляйпільську громаду Запорізької області з артилерії: загинуло двоє місцевих жителів
Про це повідомили в telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.
Окрім цього, також повідомляється про три ракети, які окупанти спрямували по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт.
Також зазначається, що Степногірську громаду сьогодні ворог накрив градами: зафіксовані нові руйнування житлових будинків. Додається, що обійшлося без жертв.
У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Господар отримав незначні травми.
- Станом на ранок 4 березня зафіксовано обстріли щонайменше 20 міст і сіл на Донеччині: пошкоджено медичний заклад, будинки й промислові об'єкти; є поранені.
- Також 4 березня російська армія завдала удару по селу Мар'ївка Запорізької області, яке розташоване на правому березі Дніпра. Унаслідок цього пошкоджено будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе