Про це повідомили в telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

Окрім цього, також повідомляється про три ракети, які окупанти спрямували по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт.

Також зазначається, що Степногірську громаду сьогодні ворог накрив градами: зафіксовані нові руйнування житлових будинків. Додається, що обійшлося без жертв.

У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Господар отримав незначні травми.