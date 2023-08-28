У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора
У День Незалежності та День Державного прапора України воєнні розвідники та представники руху опору здійснили дорозвідку та ефективно знищили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області
Про це повідомляє пресцентр ГУР у телеграм.
Зазначається, що 24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько 6:00 у вікно помешкання так званого заступника голови окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе.
Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.
Також напередодні, 23 серпня, у День Державного прапора України, в штабі відділення ФСБ у тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області відбувався захід для особового складу окупаційних військ.
Так, близько 19.00, у момент найбільшої концентрації окупантів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар. Він додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі.
Тоді на місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя.
- У ніч проти 25 серпня у селі Перевальне в окупованому Криму було завдано удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту.
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