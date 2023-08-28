У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора

Про це повідомляє пресцентр ГУР у телеграм.

Зазначається, що 24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько 6:00 у вікно помешкання так званого заступника голови окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе.

Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.





Також напередодні, 23 серпня, у День Державного прапора України, в штабі відділення ФСБ у тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області відбувався захід для особового складу окупаційних військ.



Так, близько 19.00, у момент найбільшої концентрації окупантів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар. Він додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі.



Тоді на місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя.